Milan Empoli, le ultimissime da Milanello

Dal sito ufficiale dei rossoneri, le ultime da Milanello in vista di Milan Empoli di questa sera.

QUI MILANELLO

I rossoneri saranno privi di Theo Hernández nella sfida di stasera: il difensore francese, ammonito contro il Napoli, deve scontare una giornata di squalifica. La scelta sul suo sostituto a sinistra ricadrà su uno tra Florenzi e Ballo-Tourè. Possibile il recupero, almeno per la panchina, di capitan Romagnoli, che dopo essere uscito anzitempo nel Derby di Coppa, ha saltato la trasferta del Maradona. Non saranno a disposizione Bakayoko, fuori causa per un problema muscolare, e il lungo degente Simon Kjær. Due giocatori in diffida: Romagnoli e Díaz.

“L’Empoli è una squadra molto dinamica, tecnica – ha dichiarato Pioli in conferenza stampa – dobbiamo lavorare con attenzione e lucidità. Sanno giocare in diversi modi, sono imprevedibili, amano gli inserimenti dei centrocampisti, sono partiti con l’obiettivo di salvarsi e sono molto vicini all’obiettivo, Andreazzoli merita i complimenti per il lavoro fatto. La squadra sa quali difficoltà incontrerà e sono convinto che arriveremo bene a questa sfida”.