Il prossimo 7 gennaio il Milan Primavera di Giunti, sfiderà l’Empoli. L’allenatore rossonero raggiungerà un traguardo importante, ecco quale

Traguardo importante in vista. Il prossimo 7 gennaio il Milan Primavera di Giunti, sfiderà l’Empoli. Una sfida che non sarà come le altre per l’allenatore rossonero.

Nella partita contro i toscani infatti raggiungerà un traguardo importante: 100 panchine in rossonero. Sulla panchina del Milan Primavera ,Giunti ha infatti raccolto 99 presenze, ottenendo 50 vittorie, 16 pareggi e subendo 33 sconfitte.