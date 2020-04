Milan, emergenza coronavirus: a picco le valutazioni dei calciatori

Il famoso portale ha rivisto al ribasso le valutazioni di tutti i calciatori a seguito della crisi legata al coronavirus, rosa Milan inclusa.

Transfermarkt è forse il portale di riferimento per appassionati e addetti ai lavori per la completezza delle informazioni che fornisce e per l’ampio database a disposizioni. A seguito dell’emergenza legata al coronavirus ed alle inevitabili ripercussioni economiche che ci saranno nel mondo del calcio, sono state viste al ribasso le valutazioni di mercato di tutti i calciatori per una perdita complessiva di circa 9 miliardi di €.

Anche la rosa del Milan ha subito questo deprezzamento; tra i più penalizzati ci sono i giocatori che hanno al momento maggior mercato. Romagnoli è quello che ha perso di più (da 45 a 36, -9 milioni) ma calano tanto anche i valori di Theo Hernandez (da 40 a 32), Donnarumma (da 55 a 49,5) e Paquetà (da 28 a 22,50).