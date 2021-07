Milan e ROinvesting rinnovano la partnership: il comunicato ufficiale

Milan e ROinvesting ancora insieme: i rossoneri hanno rinnovato l’accordo con la nota piattaforma di trading online

Il Milan ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo della partnership con ROinvesting. Ecco il comunicato:

«Il Milan e ROInvesting annunciano il rinnovo della partnership che ha visto la piattaforma di trading online entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali del Club nell’aprile 2020. Con questo rinnovo, il sodalizio tra i due brand continuerà per la terza stagione sportiva consecutiva.

Il rinnovo della partnership arriva a coronamento di un anno di successi che ha visto la prima squadra maschile e femminile di AC Milan qualificarsi per la UEFA Champions League e la base clienti di ROInvesting crescere rapidamente. I due brand rafforzano ulteriormente il loro rapporto che li ha visti impegnati in iniziative per la comunità a fianco di Fondazione Milan a sostegno del personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer ha detto: “Siamo entusiasti di continuare il viaggio che abbiamo intrapreso con ROInvesting. Hanno dimostrato di essere un partner fantastico con un occhio attento alle necessità della comunità fuori dal campo con il loro sostegno alle iniziative di Fondazione Milan in risposta alla pandemia Covid-19 nel momento del bisogno”.

“Siamo molto felici di annunciare il rinnovo della nostra partnership con il Milan per altri due anni. Il nostro obiettivo fin dal primo giorno è stato quello di creare un rapporto forte e duraturo tra le parti e siamo lieti di vederlo prendere forma”, ha detto Constandinos Zavros, portavoce di ROInvesting.

ROInvesting incoraggia i trader in Italia e nel mondo a vivere un’esperienza di trading eccezionale su una piattaforma tecnologica che permette di raggiungere i mercati finanziari velocemente. Il broker regolamentato offre interfacce desktop e mobile, strumenti di trading senza pari, materiale didattico e sicurezza dei dati mentre continua costantemente ad espandere la propria offerta per adeguarsi al ritmo del mondo finanziario che sembra andare più veloce che mai».