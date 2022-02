Milan, due recuperi in vista: torneranno in gruppo Lazetic e Gabbia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si prepara a recuperare due giocatori dai rispettivi infortunio. Marko Lazetic e Matteo Gabbia sono prossimi al ritorno in gruppo

Comincia man mano a svuotarsi l’infermeria del Milan. Se per Zlatan Ibrahimovic i tempi continuano ad allungarsi (si punta alla gara di andata in Coppa Italia contro l’Inter), Stefano Pioli può sorridere per due elementi utili nelle rotazioni.

Si avvicina infatti il ritorno in gruppo di Marko Lazetic e Matteo Gabbia, che presto saranno a disposizione del tecnico rossonero.