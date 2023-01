Milan, De Ketelaere stecca ancora: inconcludente e sfortunato

Charles De Ketelaere non riesce ancora a sbloccare il suo conto con il Milan. Il belga ci prova ma non incide

Il Milan continua ad attendere invano Charles De Ketelaere. Ieri sera, come riporta la Gazzetta dello Sport, il belga ha avuto la sua grande occasione per sbloccarsi con la maglia da titolare nel match di Coppa Italia contro il Torino. Utilizzato da prima punta all’inizio per far rifiatare Giroud, il classe 2001 non ha inciso.

A dir la verità, come analizza il quotidiano, tra lui ed il tanto atteso gol si è messa di mezzo anche la sfortuna. Nel primo tempo una bella girata di testa si stampa sul palo, poi Milinkovic-Savic si distende e respinge la sua gran botta dal limite dell’area. Tutti segnali incoraggianti, ma ancora una volta inconcludenti. Col passare dei minuti il fuoco che ha dentro si spegne, a poco serve il ritorno sulla trequarti con l’ingresso dei vari Giroud, Leao e Bennacer.

In generale il Milan ha messo ancora in mostra una differenza abissale tra le riserve e i titolari, tra i nuovi arrivi nel mercato e i partenti. Un esempio su tutti: Pobega e Vranckx insieme non fanno un Kessiè. Ma Paolo Maldini ha fatto intendere che non correrà ai ripari nel mercato invernale.