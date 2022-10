Milan, De Ketelaere non ingrana: ora Brahim Diaz parte davanti

Charles De Ketelaere stecca anche a Zagabria ed ora la sua gestione si fa complicata. Dietro di lui scalpita Brahim Diaz

Nonostante la bella vittoria, il Milan torna da Zagabria con la nota storta di Charles De Ketelaere. Il belga stecca anche al Maksimir e continua il suo momento negativo che si porta dietro da inizio stagione. Un’oretta di gioco anonima, anche se a Milanello non fanno drammi: arriverà il momento in cui si sbloccherà.

Intanto, come riporta Tuttosport, dietro di lui c’è un Brahim Diaz in grande forma. In gol contro Juventus e Monza, fisicamente recuperato e desideroso di conquistare la fiducia dell’ambiente dopo un’annata non felice. La concorrenza è feroce per quel posto sulla trequarti, ma questo può far solo felice Stefano Pioli, sperando che questa situazione stimoli l’ex Brugge a tirare fuori un po’ di carattere.