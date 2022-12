Milan, De Ketelaere è arrivato a Dubai: oggi il primo allenamento. Il belga potrebbe essere impiegato da Pioli nel match contro il Liverpool

Charles De Ketelaere è arrivato ieri a Dubai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore del Milan sarà in allenamento in mattinata con il resto della squadra.

Un’occasione per il belga per risollevare il morale dopo un Mondiale deludente.