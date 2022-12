Milan, dall’estero: Real Madrid pronto ad una maxi offerta per Leao

Il Milan deve guardarsi dagli assalti dei top club per Rafael Leao. Ecco le ultime voci di mercato dall’estero

La situazione rinnovo con il Milan si fa sempre più spinosa per Rafael Leao. Se ne riparlerà, come detto dallo stesso giocatore, a fine Mondiale. Intanto però i top club europei cominciano a farsi avanti insistentemente.

Secondo El Nacional, quotidiano sportivo venezuelano, il Real Madrid avrebbe pronta per gennaio una maxi offerta da 90 milioni di euro per il club rossonero. Sarebbero in corso contatti tra i Galacticos e Jorge Mendes.