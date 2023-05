Milan Cremonese: Pioli pensa al turnover. Ecco le scelte in vista del turno infrasettimanale per far riposare i titolarissimi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli starebbe pensando al turnover per la sfida casalinga contro la Cremonese.

Il tecnico rossonero vorrebbe far riposare alcuni titolari, in vista della sfida contro la Lazio e l’euroderby, e in particolare Kjaer e Olivier Giroud. In difesa giocheranno Kalulu e Thiaw, mentre in attacco uno tra Origi e Rebic.