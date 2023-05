Tanti incitamenti dal pubblico di San Siro per Charles De Ketelaere nel primo tempo del match tra Milan e Cremonese

Non è stato fin qui un match da ricordare per Charles De Ketelaere. Il belga, ancora a caccia della prima rete in rossonero, si è divorato un gol fatto a tu per tu con Carnesecchi al 25esimo del match tra Milan e Cremonese.

Nonostante il grave errore, il supporto di San Siro per lui non manca. Nei minuti successivi infatti sono piovuti per lui tanti applausi con la Curva Sud che gli ha dedicato diversi cori.