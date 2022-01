Milan, cosa fare con Ibrahimovic? Decisione a marzo, ma...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A sei mesi dalla scadenza del contratto, il Milan e Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora preso una decisione: cosa fare con lo svedese?

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si interrogano sul futuro. A sei mesi dalla scadenza del contratto dello svedese, le parti non hanno ancora preso una decisione definitiva. Ma come stanno le cose?

Molto, se non tutto, è legato alla qualificazione Mondiale della Svezia nel play-off di marzo. Se la nazionale di Zlatan strapperà il pass per la rassegna iridata del dicembre 2022 allora Ibra avrebbe tutta l’intenzione di continuare un altro anno e di farlo in rossonero.

Ma il Milan come la pensa? La società riconosce la grandissima importanza del numero 11 rossonero in questi due anni e mezzo e sarebbe disponibile a concedergli un altro anno di contratto a patto che Ibra sposi il ruolo di alternativa di lusso. Tra due mesi la decisione definitiva: il matrimonio continuerà?