Milan, convocata l’assemblea degli azionisti: i dettagli e i punti all’ordine del giorno. Ecco cosa succederà

Il prossimo 11 maggio, il Milan ha convocato l’assemblea degli azionisti con due punti all’ordine del giorno.

Il primo è la nomina per cooptazione di Randy Lewis Levine come membro del consiglio d’amministrazione, mentre il secondo punto riguarda l’allargamento numerico del CdA con l’ingresso di un nuovo membro in quota RedBird.