Milan: con Tomori squadra quasi al completo, mancherebbe solo…

Il Milan con Tomori gioca bene, l’assenza di Kjaer almeno per il momento non si fa sentire, mancherebbero solo un recupero…

Il Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha mostrato grande forza anche con le riserve. Stefano Pioli, finalmente, sta recuperando piano piano tutti dall’infortunio: Kjaer tra una settimana, Gabbia tra 14 giorni.

Il Diavolo, contro il Crotone, ha ritrovato trequarti di formazione titolare: il risultato e la prestazione hanno confermato. Se l’assenza di Kjaer non pesa, meriti di un Tomori energico e in grande forma (eccellente acquisto di Maldini e Massara), mancherebbe l’ultimo tassello a centrocampo: Meité ha disputato una buona gara contro i calabresi ma non sarebbe titolare indiscusso, così come Tonali ancora acerbo, ecco perché Ismael Bennacer (nell’ultima partita out per febbre) è vitale, per completare una rosa molto competitiva e pronta per il doppio appuntamento Serie A ed Europa League.