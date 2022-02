Milan, con l’addio di Romagnoli a chi la fascia da capitano? C’è Tonali

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’addio a fine stagione di Romagnoli il Milan dovrà pensare al nuovo capitano. La Gazzetta dello Sport rilancia Tonali

Alessio Romagnoli è ormai ad un passo dall’addio a parametro zero a fine stagione. Con il suo trasferimento, il Milan dovrà anche pensare ad un nuovo capitano della squadra. Fin qui in sua assenza la fascia è andata a Davide Calabria.

La Gazzetta dello Sport rilancia però il nome di Sandro Tonali, milanista fin dalla nascita e che per vestire questa maglia ha rifiutato altre destinazioni importanti. Per anni di militanza nella squadra non è in testa, ma lo è per altre ragioni ed è il perfetto capitan futuro.