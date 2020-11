Milan, con il Lille primo pari europeo stagionale: l’ultimo risale a 2 anni fa

Nella serata di ieri per il Milan è arrivato il primo pareggio europeo della stagione, escludendo le gare di qualificazioni

Ieri sera il Milan ha strappato un buon pareggio in casa del Lille. È stato il primo pari europeo stagionale, non contando le gare di qualificazione dove al termine dei regolamentari era arrivato un 1-1 anche con il Rio Ave.

L’ultimo pareggio in Europa risale alla fase a gironi di Europa League di 2 stagioni fa e presenta molte similitudini con la serata di ieri. Anche in quel caso era in trasferta, nello stadio del Betis Siviglia, anche in quel caso era la 4° giornata ed anche in quel caso finì 1-1. Altra coincidenza, i rossoneri anche quella volta persero la gara di andata a San Siro.