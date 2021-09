Milan, tanti auguri all’ex Alexandre Pato: il messaggio dei rossoneri

Milan, tanti auguri all’ex attaccante rossonero Alexandre Pato: ecco il messaggio della società per celebrare il suo compleanno

Tramite un tweet pubblicato sulla propria pagina ufficiale il Milan ha tenuto a fare gli auguri al suo ex attaccante Alexandre Pato, che oggi compie 32 anni: nato in Brasile il 2 settembre 1989, il “Papero” è arrivato per la prima volta in rossonero nell’estate del 2007, ancora minorenne. Da quel giorno, 150 partite e 63 reti messe a segno. Ecco il messaggio di buon compleanno: