Milan Como è anche Allegri contro Fabregas: cosa è successo realmente a San Siro e i retroscena sul rapporto tra i due

Milan Como, spuntano tutti i retroscena sulla lite nel post-partita tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas a San Siro

Il pareggio tra Milan e Como non ha lasciato in dote solo un punto amaro, ma una scia di veleni che è esplosa nel tunnel degli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito da Calciomercato.com, il post-partita è stato teatro di uno scontro verbale durissimo tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas, a conferma di un feeling mai nato tra i due tecnici.

Milan Como è Allegri contro Fabregas, la ricostruzione: scintille a San Siro

La tensione, accumulata durante i 90 minuti, è deflagrata in due momenti chiave:

Il Rosso all’80’: La miccia si è accesa in campo, quando Allegri è stato espulso dall’arbitro Mariani per una reazione furibonda contro una presunta condotta antisportiva di Fàbregas (un tocco galeotto su Saelemaekers).

La miccia si è accesa in campo, quando Allegri è stato espulso dall’arbitro Mariani per una reazione furibonda contro una presunta condotta antisportiva di Fàbregas (un tocco galeotto su Saelemaekers). Lite nel Sottopassaggio: I due si sono incrociati mentre lo spagnolo terminava la sua conferenza. Tra insulti e parolacce, Allegri ha sibilato una frase pesante al collega: “Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri”. Una stoccata diretta alla giovane carriera di Cesc, contrapposta ai decenni di panchina del livornese.

Le radici dell’acredine: il “risultatismo”

Il rancore di Allegri affonda le radici nella gara d’andata, vinta 3-1 dal Milan ma criticata aspramente da Fàbregas per la differenza nel numero di passaggi (700 a 200). Il catalano aveva punzecchiato Max sul tema del “risultatismo”, dichiarando che “chi ama il calcio sa che otto volte su dieci quella gara la vince il Como”. Parole che Allegri non ha mai digerito, covando una rabbia sportiva esplosa nel finale di stasera.