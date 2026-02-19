Connect with us

News

Milan Como è anche Allegri contro Fabregas: cosa è successo realmente a San Siro e i retroscena sul rapporto tra i due

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Milan Como, spuntano tutti i retroscena sulla lite nel post-partita tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas a San Siro

Il pareggio tra Milan e Como non ha lasciato in dote solo un punto amaro, ma una scia di veleni che è esplosa nel tunnel degli spogliatoi. Secondo quanto ricostruito da Calciomercato.com, il post-partita è stato teatro di uno scontro verbale durissimo tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas, a conferma di un feeling mai nato tra i due tecnici.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Milan Como è Allegri contro Fabregas, la ricostruzione: scintille a San Siro

La tensione, accumulata durante i 90 minuti, è deflagrata in due momenti chiave:

  • Il Rosso all’80’: La miccia si è accesa in campo, quando Allegri è stato espulso dall’arbitro Mariani per una reazione furibonda contro una presunta condotta antisportiva di Fàbregas (un tocco galeotto su Saelemaekers).
  • Lite nel Sottopassaggio: I due si sono incrociati mentre lo spagnolo terminava la sua conferenza. Tra insulti e parolacce, Allegri ha sibilato una frase pesante al collega: “Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri”. Una stoccata diretta alla giovane carriera di Cesc, contrapposta ai decenni di panchina del livornese.

Le radici dell’acredine: il “risultatismo”

Il rancore di Allegri affonda le radici nella gara d’andata, vinta 3-1 dal Milan ma criticata aspramente da Fàbregas per la differenza nel numero di passaggi (700 a 200). Il catalano aveva punzecchiato Max sul tema del “risultatismo”, dichiarando che “chi ama il calcio sa che otto volte su dieci quella gara la vince il Como”. Parole che Allegri non ha mai digerito, covando una rabbia sportiva esplosa nel finale di stasera.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 minuti ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale il riscatto di Pobega da parte del Bologna

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News18 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×