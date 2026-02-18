News
Milan Como, sorpresa De Winter: belga titolare a San Siro ma c’è una clamorosa novità
Milan Como, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare De Winter titolare al posto di Matteo Gabbia al centro della difesa
Il ritorno a San Siro del Milan non coincide solo con la spinta di un pubblico da tutto esaurito, ma anche con un restyling mirato del pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è orientato a concedere un turno di riposo a Matteo Gabbia, pilastro silenzioso delle ultime uscite.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Al suo posto, al centro della difesa a tre rossonera, agirà Koni De Winter. Il difensore belga, arrivato in estate dal Genoa per oltre 20 milioni di euro, sta attraversando un momento di forma smagliante, avendo scalato rapidamente le gerarchie grazie alla sua capacità di lettura e alla forza nei duelli aerei.
Milan Como: il nuovo trio difensivo
La scelta di Allegri risponde alla necessità di gestire le energie mantenendo altissima la soglia dell’attenzione contro l’attacco mobile di Fàbregas:
- Il Centro del Comando: De Winter assumerà il ruolo di “centrale di manovra”, posizione in cui ha già dimostrato di sapersi disimpegnare con personalità e precisione nel fraseggio.
- I Braccetti: A supporto del belga agiranno Fikayo Tomori sul centro-destra e Strahinja Pavlovic sul centro-sinistra. Una linea che garantisce un mix di velocità pura e strapotere fisico per arginare Douvikas e le imbucate di Nico Paz.
- La Strategia: Allegri vuole un reparto capace di accorciare la squadra e permettere a Ricci e Jashari di gestire il possesso palla senza troppe preoccupazioni alle spalle.
La sfida con il Como
Per De Winter si tratta di una prova del nove importante: confermarsi titolare aggiunto in una difesa che ha subito pochissimo nelle ultime nove gare è il miglior modo per blindare il proprio futuro a tinte rossonere in vista del 2026.
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...