Connect with us

News

Milan Como, sorpresa De Winter: belga titolare a San Siro ma c’è una clamorosa novità

Published

18 minuti ago

on

By

De Winter

Milan Como, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare De Winter titolare al posto di Matteo Gabbia al centro della difesa

Il ritorno a San Siro del Milan non coincide solo con la spinta di un pubblico da tutto esaurito, ma anche con un restyling mirato del pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è orientato a concedere un turno di riposo a Matteo Gabbia, pilastro silenzioso delle ultime uscite.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Al suo posto, al centro della difesa a tre rossonera, agirà Koni De Winter. Il difensore belga, arrivato in estate dal Genoa per oltre 20 milioni di euro, sta attraversando un momento di forma smagliante, avendo scalato rapidamente le gerarchie grazie alla sua capacità di lettura e alla forza nei duelli aerei.

Milan Como: il nuovo trio difensivo

La scelta di Allegri risponde alla necessità di gestire le energie mantenendo altissima la soglia dell’attenzione contro l’attacco mobile di Fàbregas:

  • Il Centro del Comando: De Winter assumerà il ruolo di “centrale di manovra”, posizione in cui ha già dimostrato di sapersi disimpegnare con personalità e precisione nel fraseggio.
  • I Braccetti: A supporto del belga agiranno Fikayo Tomori sul centro-destra e Strahinja Pavlovic sul centro-sinistra. Una linea che garantisce un mix di velocità pura e strapotere fisico per arginare Douvikas e le imbucate di Nico Paz.
  • La Strategia: Allegri vuole un reparto capace di accorciare la squadra e permettere a Ricci e Jashari di gestire il possesso palla senza troppe preoccupazioni alle spalle.

La sfida con il Como

Per De Winter si tratta di una prova del nove importante: confermarsi titolare aggiunto in una difesa che ha subito pochissimo nelle ultime nove gare è il miglior modo per blindare il proprio futuro a tinte rossonere in vista del 2026.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Leao Leao
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i dubbi di Allegri tra attacco e centrocampo

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive6 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×