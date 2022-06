Milan come i New York Yankees: ecco il progetto di Cardinale per il futuro del club rossonero

Tuttosport questa mattina parla del progetto RedBird e in particolare di Gerry Cardinale per il nuovo Milan.

L’intenzione del neo proprietario è quella di vincere sul campo e fuori facendo crescere la già diffusa popolarità del club. In questo modo si punta a far diventare la squadra rossonera quello che i New York Yankees sono in America: una realtà ammirata, storica, vincente e iconica.