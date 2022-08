Nella gara di oggi tra Sassuolo e Milan il capitano dei rossoneri sarà Theo Hernandez: per il francese non è la prima volta

Con l’assenza di Davide Calabria, in panchina oggi contro il Sassuolo, il capitano del Milan sarà Theo Hernandez.

Per il terzino francese non è la prima volta avendo indossato la fascia in molte occasioni anche nella passata stagione.