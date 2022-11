Milan, c’è un club di panchinari fissi: sono i nuovi arrivati. Pochissimi minuti per gli acquisti estivi

Non fosse per De Ketelaere, gli ultimi arrivati al Milan quasi scomparirebbero delle rotazioni di Pioli: in questa prima fetta di stagione, infatti, il trequartista belga è l’unico acquisto estivo presente nella top 10 dei più utilizzati dall’allenatore. L’avvio promettente ha illuso i tifosi su un decollo immediato, poi CDK è scivolato indietro: 763 minuti in campo tra A e Champions.

Molto più indietro, invece, galleggiano gli altri: Origi, in rimonta dopo gli infortuni dei primi mesi, ha appena iniziato a fare sul serio, mentre Dest non ha sfruttato l’assist che gli equilibri delle liste Uefa gli avevano servito. A differenza dei “tagliati” Adli, Vranckx e Thiaw, il laterale ingaggiato in extremis per rimpiazzare Florenzi ha avuto spazio in Champions (anche da titolare, dopo il ko di Calabria) ma si è ritrovato comunque seconda scelta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

DE KETELAERE 763’

POBEGA 586’

DEST 339’

ORIGI 335’

ADLI 114’

VRANCKX 30’

THIAW 7’