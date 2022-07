Milan, Chukwuemeka nel mirino: rischio asta internazionale

Il Milan ha messo gli occhi su Carney Chukwuemeka. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 2003 è conteso da mezza Europa

Carney Chukwuemeka è un nome da tenere in considerazione nel casting di centrocampisti in atto al Milan. La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse del club rossonero per il talentuoso classe 2003 dell’Aston Villa. Su di lui anche PSG e Barcellona.

Il ragazzo, esploso all’ultimo Europeo U19, non ha necessità di restare in Inghilterra. I casi Bellingham e Sancho sono d’esempio per i giovani inglesi che si può trovare fortuna anche altrove. Con l’Aston Villa ha il contratto in scadenza nel 2023. La richiesta del club inglese è di 20 milioni di euro, che però sembra destinata a ridursi a meno che si scateni un’asta internazionale tra i vari club interessati.