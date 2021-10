Milan che striscia! Ecco il numero dei rossoneri

Il Milan non si ferma più. Oltre alla super partenza in Serie A in questa stagione, i rossoneri aumentano la striscia in campionato. Il dato

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Il diavolo continua nel suo strabiliante percorso che continua a stupire e a non fermarsi. Il tutto è certificato dalla striscia di risultati utili consecutivi in Serie A.

Il Milan infatti, dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico per 3-0, ha inanellato una serie di quindici risultati positivi: tredici le vittorie dei rossoneri, due i pareggi contro Cagliari e Juventus.