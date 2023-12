Il Milan andrà avanti in Champions? Bennacer: «Il destino non è nelle nostre mani»

Il Milan andrà avanti in Champions? Bennacer si esprime: «Il destino non è nelle nostre mani»

Il centrocampista del Milan Bennacer ha parlato della qualificazione agli ottavi di Champions League a goal.com e calciomercato.com.

CHAMPIONS LEAGUE – «Quest’anno sarà dura perché non abbiamo il nostro destino nelle nostre domani, ma faremo il meglio possibile per vincere l’ultima partita, perché non sappiamo come andrà. Anche se era un gruppo tosto, siamo il Milan: magari abbiamo fatto un po’ male in una o due partite, ma è il calcio, ora ci crediamo anche per noi e per i nostri tifosi. Daremo tutto nell’ultima partita».

