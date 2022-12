Milan, casting portiere: Cragno non convince, Vicario costoso

Continua il casting del Milan per il ruolo di secondo portiere. I rossoneri valutano tutte le alternative sul mercato

Il Milan è alla continua ricerca di un secondo portiere per sostituire l’infortunato Maignan. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, Antonio Mirante e Ciprian Tatarusanu non danno più garanzie.

Si è raffreddata la pista che porta a Marco Sportiello, con l’Atalanta che continua a fare muro per una sua cessione anticipata a gennaio. L’idea Cragno non convince, mentre Vicario è un’opzione troppo costosa. Nelle ultime ore è circolata l’ipotesa Mendy, chiuso da Kepa al Chelsea. Per il senegalese l’ostacolo riguarda l’ingaggio.