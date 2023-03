Milan, Cardinale accelera per il nuovo stadio: a marzo inizia lo studio della zona La Maura. Gli incontri di ieri sono stati simbolici per indicare la fretta della dirigenza

La questione stadio ieri ha subito una svolta. A Palazzo Marino, il sindaco di Milano Beppe Sala ha incontrato la dirigenza del Milan: per questa occasione, con l’ad Furlani, era presente il proprietario Gerry Cardinale. La sua presenza a Milan, finora sporadica, è sintomo di un’esigenza impellente della società rossonera: la fretta. I rossoneri vogliono fare lo stadio con tempi rapidi, spingendo dunque Cardinale ad incontrare i vertici politici della Lombardia.

Nel mese di marzo, la priorità è lo studio della zona La Maura, per ora in pole sulle altre due, ovvero Sesto San Giovanni e San Donato. Due zone che non sono ancora escluse, per le particolarità che la zona e il terreno hanno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.