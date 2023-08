Il Milan sta cercando di finalizzare la cessione di Ballo Tourè sul mercato. L’uscita del terzino però diventa un caso

La cessione di Ballo Tourè diventa un caso. Il Milan vuole ricavare almeno 4 milioni dalla cessione a titolo definitivo del terzino senegalese e nelle ultime ore ha raggiunto un accordo di massima con l’Anversa dell’ex Van Bommel.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il giocatore non apre alla destinazione belga perché vorrebbe riaprire il discorso con il Werder Brema. I rossoneri no hanno però l’accordo con il club tedesco che ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 4 milioni, Furlani vuole l’obbligo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contratto tra l’agente di Ballo-Toure e la dirigenza rossonera per provare a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.