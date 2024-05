Mercato Milan, c’è un’intera squadra in bilico: chi rischia di partire in estate. I NOMI

Mercato Milan, c’è un’intera squadra in bilico: chi rischia di partire nel corso della prossima sessione estiva. I NOMI

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui calciatori dell’attuale rosa del Milan che in estate potrebbero lasciare il club rossonero. Partendo dalle certezze: Giroud, così come Kjaer, Caldara e Mirante, lascerà il club al termine della stagione.

A questi potrebbero aggiungersi anche alcuni big: da Maignan e Theo Hernandez passando per Leao, tutti calciatori che in caso di offerte importanti potrebbero fare le valigie. Lo stesso potrebbe ripetersi per Tomori e Bennacer. In bilico anche Kalulu e Thiaw, oltre a Terracciano e Pobega.