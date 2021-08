Tonali da applausi: primo gol e standing ovation a San Siro

Serata da ricordare per Sandro Tonali a San Siro: realizza il primo gol in rossonero e al momento del cambio standing ovation dei tifosi

Una serata da ricordare. Seconda di campionato, prima a San Siro in questa Serie A, da sogno per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, ha segnato il primo gol nella gara col Cagliari e primo gol in rossonero direttamente da calcio di punizione. È il secondo in Serie A dopo quello al Genoa con la maglia del Brescia sempre da calcio piazzato.

Al momento del cambio, è stato salutato con la standing ovation dai tifosi a San Siro.