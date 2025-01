Milan Cagliari, un solo dubbio per Conceicao: può giocare lui in difesa

Milan Cagliari, Sergio Conceicao ha un solo dubbio per la gara di questa sera a San Siro: ballottaggio Tomori-Gabbia in difesa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha un solo dubbio di formazione per la sfida di questa sera a San Siro contro il Cagliari.

In difesa è aperto il ballottaggio tra Fikayo Tomori e Matteo Gabbia al fianco di Malick Thiaw. Al momento il favorito per scendere in campo dal primo minuto è il centrale inglese ex Chelsea, rilanciato titolare da Conceicao nelle due sfide di Supercoppe Italiana.