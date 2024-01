Milan Bologna, Thiago Motta spera di recuperare un titolare: prova a bruciare le tappe!

Milan Bologna, Thiago Motta spera di recuperare un titolare: un calciatore prova a bruciare le tappe! Ecco di chi si tratta

Tra due giornate di campionato, per il ventiduesimo turno, il Milan ospiterà a San Siro il Bologna. La squadra di Thiago Motta dovrà fare i conti con alcune assenze: in particolare, si trova fermo ai box per infortunio il grande ex del match, Alexis Saelemaekers. Il belga ha rimediato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro.

Il Corriere dello Sport parla dei suoi tempi di recupero, che dovrebbero prevedere il rientro per il 3 febbraio. Tuttavia il calciatore vuole esserci per la sfida contro i suoi ex compagni rossoneri e starebbe facendo di tutto per bruciare le tappe: qualora dovesse riuscire nel recupero lampo, si accomoderebbe in panchina.