Bologna Milan: retroscena dopo il gol di Leao. Cos’ha fatto Kjaer

Simpatico siparietto tra Calabria e Kjaer dopo il gol del vantaggio del Milan contro il Bologna, ecco cosa è successo

Siperietto Calabria Kjaer. Il Milan è riuscito a passare in vantaggio nel match al Dall’Ara contro il Bologna. Decisivo Leao che ha sfuttato una deviazione per battere Skorupski. Durante l’esultanza per il gol Kjaer ne ha approfittato per dare indicazioni a Calabria.

Nello specifico il danese è stato l’unico a non andare sotto la curva, fermando il terzino rossonero per dirgli di non far girare Barrow.