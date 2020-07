Milan-Bologna: Bennacer trova la prima rete in rossonero – VIDEO

Primo gol al Milan per Ismael Bennacer questa sera contro il Bologna: il centrocampista algerino è stato servito con i tempi giusti da Hakan Calhanoglu e di sinistro ha firmato la sua prima marcatura in rossonero.

Bennacer è il secondo milanista ha sbloccarsi per la prima volta, al decimo minuto di Milan-Bologna anche Saelemaekers ha realizzato la prima rete.

ISMÄEL BENNACER WHAT A WAY TO SCORE YOUR FIRST GOAL IN SERIE A pic.twitter.com/0amXnkCgII

— Para (@Paracelsus) July 18, 2020