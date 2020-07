Milan-Bologna: primo gol di Saelemaekers in Italia – VIDEO

Primo gol in Italia per Alexis Saelemaekers: il terzino belga ha sbloccato al decimo minuto con un preciso rasoterra Milan-Bologna di questa sera a San Siro. L’esterno belga è rientrato oggi dopo il turno di squalifica scontato contro il Parma.

10′ Gol del Milan – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, cross rasoterra per Saelemaekers che, favorito dal velo di Ibra, fa 1-0

GOALLLLLLL ALEXIS

THE BUILDUP IS SO COZY GOODNESS ME pic.twitter.com/GCbPX19y0b

— Para (@Paracelsus) July 18, 2020