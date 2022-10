Milan, bilancio in mano a Red Bird: dopo il risanamento, la crescita

Il bilancio del Milan, risanato dopo i quattro anni di Elliott, è ora in mano a Red Bird. Il fondo di Cardinale ora punta alla crescita

Continua la risalita del Milan non solo in termini sportivi, ma anche economici. Il fondo Elliott, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha consegnato a Red Bird un club fresco vincitore dello Scudetto, alla seconda qualificazione di fila in Champions e con un bilancio in pieno risanamento.

L’esercizio 2021/22 si è chiuso in perdita di 66 milioni: un dato positivo rispetto ai 195 nel 2019-20 e ai 96 nel 2020- 21. Su questo risultato ha inciso la vendita di Casa Milan oltre che le performance commerciali con i tanti rinnovi di partnership e sponsor. Il prossimo dovrebbe essere il main sponsor Fly Emirates, che porterà nelle casse rossonere altri 30 milioni di euro.

Ora a Red Bird tocca dare continuità a questo percorso virtuoso portando una crescita continua e proporzionale sia negli uffici che sul campo.