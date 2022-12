Milan, attesa Maignan: tra oggi e domani gli esami strumentali

Il Milan è in attesa di capire le condizioni e i tempi di recupero di Mike Maignan. Nelle prossime ore previsti gli esami strumentali

Mike Maignan è una delle assenze più pesanti a cui il Milan sta facendo fronte in questa stagione. Il portiere francese manca da inizio ottobre, quando il polpaccio ha iniziato a dare i primi problemi. Oggi l’ex Lille non è ancora ritornato in gruppo e non è ancora certo il giorno in cui potrà iniziare a farlo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri Mike ha ancora lavorato in palestra come da suo programma. Certa la sua assenza per la gara contro la Salernitana, Pioli spera di riaverlo per le prossime partite. Nelle prossime ore (al massimo domani) sono previsti gli esami strumentali per capire di più sui tempi e sulle possibile mosse anche di mercato. In caso di altro stop lungo, si proverà ad anticipare l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta.