Milan Atletico Madrid Youth League: dove vede il match in tv

Il Milan Primavera continua la sua avventura in Youth League contro l’Atletico Madrid. Ecco dove vedere il match dei rossoneri

Domani il Milan Primavera affronta l’Atletico Madrid nella seconda giornata del girone B di UEFA Youth League. I rossoneri devono riscattare la sconfitta di Liverpool cercando punti contro i Colchoneros per tenere viva la speranza qualificazione. Di contro anche gli spagnoli hanno perso la gara d’esordio contro il Porto.

Il match sarà visibile su Sky Sport Uno ed in streaming su Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le 14:30.