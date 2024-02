Milan Atalanta, posizione a sorpresa per Loftus-Cheek? Indiscrezione da Milanello, può occupare quella zona di campo

Milan-Atalanta, Loftus-Cheek tornerà dal primo minuto: l’inglese può occupare una posizione a sorpresa. L’indiscrezione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella gara di domani tra Milan e Atalanta Loftus-Cheek, partito in panchina contro il Rennes, tornerà titolare.

Il centrocampista inglese ex Chelsea potrebbe occupare una posizione a sorpresa: non quella alle spalle della punta, che dovrebbe essere Olivier Giroud, ma più da mezzala destra in modo da contenere il centrocampo della squadra di Gasperini. I dubbi verranno sciolti solo nella rifinitura di oggi pomeriggio.