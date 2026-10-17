Verso Milan Atalanta, tornano titolari tanti big e Cisse spinge per una maglia: ecco le ultime sulle scelte di Amorim

Ruben Amorim si prepara a ridisegnare l’undici anti-Atalanta: rientrano i big, ma il grande dubbio riguarda la possibile conferma dell’eroe di Salisburgo

Nella fortunata trasferta di giovedì scorso in Austria contro il Salisburgo, mister Ruben Amorim ha optato per un ampio turnover, schierando dal primo minuto giocatori che avevano trovato meno spazio in questo avvio di stagione, da Bartesaghi e Hutchinson fino a Tomori e Jashari. In vista del big match di campionato di domani alle ore 18:00 a San Siro contro l’Atalanta, lo scenario è destinato a ribaltarsi radicalmente con il rientro dei titolarissimi, sebbene l’incredibile prestazione di Alphadjo Cisse apri a scenari intriganti.

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I rientri dei titolari: da Ramos a Modric e Pulisic

Per la sfida contro la Dea guidata da Maurizio Sarri, la squadra rossonera ritroverà l’ossatura principale. In attacco tornerà dal primo minuto il centravanti Gonçalo Ramos, subentrato in Austria e autore del suo secondo centro in maglia rossonera. Sulla trequarti si rivedrà stabilmente Christian Pulisic, perfettamente a suo agio nel nuovo modulo 4-2-3-1, mentre in mezzo al campo è atteso il rientro dal 1′ di Luka Modric. Nel pacchetto difensivo, dopo il turno di riposo concesso in Europa, riabbraccerà una maglia da titolare anche Mario Gila, ormai punto fermo della retroguardia.

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Le certezze e il ballottaggio sulle fasce: Cisse verso la conferma?

Al netto delle rotazioni, la formazione tipo di Amorim conserverà i suoi intoccabili: tra i pali capitan Maignan, protetto in difesa da De Winter e da Strahinja Pavlovic, mentre in mediana agirà il totem Adrien Rabiot.

I veri nodi da sciogliere riguardano le corsie esterne. Sulla fascia destra, sebbene Samuel Chukwueze sia pienamente recuperato dopo il leggero affaticamento che lo ha costretto in panchina in Europa, il tecnico portoghese potrebbe decidere di non correre rischi inutili, rilanciando dal primo minuto Diego Moreira (rimasto a riposo per l’intero match in Austria).

Questa mossa potrebbe liberare proprio una corsia per Alphadjo Cisse: galvanizzato dalla straordinaria tripletta realizzata a Salisburgo, il giovane talento candida fortemente a una clamorosa conferma tra i titolari sulla trequarti sinistra. Le risposte definitive arriveranno al termine della sessione di rifinitura in corso a Milanello.