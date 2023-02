Milan Atalanta, Giroud contro Hojlund: gemelli diversi del gol

Il match tra Milan e Atalanta di stasera mette in scena il duello tra i due goleador delle squadre. Olivier Giroud contro Rasmus Hojlund

Tra i tanti duelli di Milan-Atalanta, quello che appassiona di più è nel reparto offensivo. Questa sera a San Siro va in scena il confronto tra Olivier Giroud e Rasmus Hojlund, i pilastri offensivi delle due squadra.

Rispettivamente 7 gol per il francese e 6 per il danese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra i due passano ben sedici anni di età e tante differenze: uno moro, l’altro biondo; uno con un Mondiale in bacheca, l’altro con solo due presenze in nazionale. Una cosa in comune però c’è: il fiuto del gol.