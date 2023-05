Milan, Assogna attacca: «De Ketelaere e Origi non all’altezza»

Paolo Assogna ha fortemente criticato il turnover di Stefano Pioli nella gara di ieri sera tra Milan e Cremonese: le sue parole

Ospite a Sky Sport, Paolo Assogna ha criticato duramente le scelte di formazione di Pioli in Milan-Cremonese:

«Il mercato non è andato bene, lo dicono i fatti, quindi fare turnover dopo un mercato sbagliato è faticoso. Io però non me la sento di andare addosso a Pioli. E’ lecito fare turnover in questo momento della stagione, ma gente come De Ketelaere e Origi hanno dimostrato di non essere all’altezza».