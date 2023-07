Milan, tutto su Pulisic: il colpo rossonero, dagli affari al campo. Il giocatore statunitense è la superstar, per via della sua nazionalità

Christian Pulisic sarà presto ufficializzato come nuovo acquisto del Milan. Fatte visite mediche e idoneità sportiva, il giocatore poserà davanti ai fotografi per rendere ufficiale il suo arrivo in rossonero. Un arrivo che significa tante cose per questo Milan.

In primis, è un’operazione di alto impatto commerciale. Una proprietù statunitense come quella di Gerry Cardinale non poteva non scegliere uno statunitense come Pulisic. Il migliore dei suoi: il più seguito sui social, considerato il più talentuoso della Nazionale di calcio. A 17 anni fa il suo esordio, a 20 anni indossa la fascia di capitano. Le classifiche lo hanno inserito tra i grandi sportivi del Paese a stelle e strisce.

Non solo il marketing. È un colpo che cambia anche l’economia in campo. Con Pulisic si alza il tasso tecnico della squadra e si punta ad avere più fantasia, non solo sulla parte di campo di Leao. Lo statunitense, con la undici sulle spalle, ha dichiarato di voler stupire e questo è il suo momento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.