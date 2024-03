Milan da urlo nel 2024, solo una squadra ha fatto meglio: ed è sempre più secondo posto. La classifica nei primi mesi dell’anno solare

Il Milan ha iniziato bene il suo 2024, totalizzando per 26 punti che gli hanno garantito il secondo posto, maturato per il momento anche nella classifica totale. Solo l’Inter ha fatto meglio con 5 punti in più.

CLASSIFICA SERIE A – ANNO SOLARE 2024

Inter 31

MILAN 26

Bologna 23

Roma 23

Monza 20

Atalanta 18

Torino 17

Napoli 17

Juventus 16

Lazio 16

Genoa 14

Empoli 12

Verona 12

Cagliari 12

Fiorentina 10

Udinese 10

Lecce 8

Sassuolo 7

Frosinone 5

Salernitana 2