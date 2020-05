Milan: Ambrosini spiega come tenersi in forma a casa

L’ex centrocampista rossonero si trasforma in personal trainer illustrando gli esercizi che si possono fare in casa per tenersi in forma

Tramite l’account ufficiale del Milan su Twitter, Massimo Ambrosini in compagnia dei suoi bambini mostra come ci si può allenare in casa per tenersi in forma. Un appuntamento ormai consueto con l’ex centrocampista pesarese che rientra nella campagna social rossonera #AcMilanTogether in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma.