Milan, nell’ambiente si respira ottimismo per lo scudetto. I rossoneri convinti di poter andare a dama

Il Milan mantiene il basso profilo e considera già un successo essere arrivato in questa posizione fino alle ultime battute del campionato.

E’ vero, la squadra lo scorso anno è arrivata seconda, però in tutt’altro modo: per questo in questi giorni nell’ambiente si respira un clima tranquillo, con un certo ottimismo.