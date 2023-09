Milan al lavoro sotto gli occhi della dirigenza: ultime da Milanello

Milan al lavoro sotto gli occhi della dirigenza: gli ultimi aggiornamenti da Milanello verso la trasferta di Cagliari

Il Milan è al lavoro a Milanello alla vigilia della sfida di domani contro il Cagliari, partita valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

L’obiettivo dei rossoneri è dar seguito al risultato ottenuto con il Verona e rimanere in scia dell’Inter. Per questo a Milanello sono presenti anche gli stati generali del club, tra cui Furlani e Moncada, per dare vicinanza alla squadra.