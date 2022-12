Milan, Adli convince nelle amichevoli: piani cambiati per lui

Yacine Adli ha convinto Stefano Pioli nelle amichevoli del Milan disputate a Dubai. I rossoneri avranno bisogno di lui

Yacine Adli resterà al Milan per dare il suo contributo nella seconda parte di stagione. L’ex Bordeaux dopo un’inizio in cui è stati di fatto ai margini della rosa, spera di avere qualche possibilità in più da qui in avanti.

Stefano Pioli è rimasto convinto dalle sue prestazioni in amichevole contro Arsenal e Liverpool. Se inizialmente i rossoneri optavano per girarlo in prestito a gennaio, ora sono propensi a tenerlo in rosa per permettere al francese di giocarsi le sue chance.