Milan, Adani: «Zaniolo o De Keteleare? Non devi sceglierne solo uno». Le dichiarazioni dell’opinionista ed ex difensore

Lele Adani parla così degli obiettivi del Milan Nicolò Zaniolo e Charles De Keteleare. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

SCELTA – «Ma perché sceglierne uno? De Ketelaere e Zaniolo sarebbero una coppia perfetta per la trequarti del Milan. Uno farebbe le fortune dell’altro, perché sono diversi e complementari. De Ketelaere è un giocatore a cui piace mandare, Zaniolo uno che preferisce andare.»

DE KETELEARE – «Ha dentro di sé il gioco del calcio e può giocare in ogni posizione d’attacco. Nel Bruges ha fatto anche il ‘falso nove’. In più è giovane, può crescere ancora, soprattutto fisicamente. Perché è alto più di uno e novanta, ma è gracile, si vede che non ha ancora completato il processo. Quando lo farà potrà diventare ancora più forte, per esempio nella progressione.»

ZANIOLO – «Qualità e forza. E anche lui può essere impiegato in più ruoli, caratteristica che sono sicuro apprezzerebbe un allenatore come Pioli, che fa un gioco di scambi posizionali continui. In più, è un atleta che non ha ancora completato il processo di maturazione calcistica. Zaniolo sai cosa è, ma non puoi sapere dove arriverà, perché ha potenzialità enormi e personalità.»