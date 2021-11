Milan, accade oggi: 27 anni fa l’unico gol nel derby di Maldini – VIDEO

Il 20 novembre di 27 anni fa Paolo Maldini segna quello che sarà il suo primo ed unico gol in un derby di Milano. Il video tributo del Milan sui social.

#OnThisDay in 1994 🔙

Paolo Maldini’s one and only derby goal ensured a share of the spoils against Inter

27 anni fa il primo e unico gol nel Derby di Paolo che valse un pareggio @skrill #SempreMilan pic.twitter.com/P2kIjQKsdT

— AC Milan (@acmilan) November 20, 2021